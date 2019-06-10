2019-06-10T13:45:23+03:00
Происшествия

В Тамбовской области студент обокрал мужчину на пляже

Парню приглянулся чужой мобильник, оставленный без присмотра
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции ОМВД «Рассказовский» 6 июня поступило сообщение о краже мобильника на пляже. Оказалось, что в поселке 2-е отделение Совхоза Арженка, во время купания в пруду, у 39-летнего мужчины украли сотовый телефон, который он оставил на берегу в кармане шорт.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские нашли вора. Им оказался местный житель, учащийся техникума. Он пояснил, что пользовался украденным чужим телефоном сам. Полицейские изъяли похищенное и вернули потерпевшему.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, в настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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