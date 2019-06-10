2019-06-10T12:01:18+03:00
Происшествия

На Южном обходе Тамбова столкнулись фура и иномарка: от легковушки осталась груда железа

В аварии погиб 27-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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У водителя шансов выжить в таком ДТП просто не былоУ водителя шансов выжить в таком ДТП просто не былоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля, произошла 9 июня в 19 часов 50 минут на 11 километре автодороги «Южный обход города Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, 27-летний водитель автомобиля «Ford Focus» по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «МАN» в составе полуприцепа «Nopa», под управлением 41-летнего.

- В результате аварии водитель автомобиля «Ford Focus» от полученных травм погиб на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя автомобиля «МАN» врачи «скорой» осмотрели на месте происшествия.

Водителю фуры госпитализация не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водителю фуры госпитализация не потребоваласьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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