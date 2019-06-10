В Тамбове водитель «Волги» сбил 15-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-10T10:13:28+03:00

Медики оказали пострадавшему помощь на месте аварии Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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В минувшее воскресенье, 9 июня, примерно в три часа дня на улице Степана Разина в районе дома №6 города Тамбова, произошла авария. 59-летний водитель «Волги», выезжая с прилегающей территории, сбил 15-летнего мальчика на велосипеде «GT AGGRESSOR».

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП юный велосипедист получил телесные повреждения и был осмотрен на месте происшествия врачами скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU