В Тамбове дадут старт фестивалю «Сталкер»

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-08T14:17:19+03:00

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С 17 по 21 июня в областном центре пройдет кинофестиваль «Сталкер». Этот международный кинофестиваль, посвящен правам человека, проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Он проходит с 1995 года в Москве. Ежегодно в рамках фестиваля в регионах страны проводятся благотворительные акции. В течение пяти дней тамбовчане смогут не только бесплатно посмотреть новые картины, ставшие призерами международного кинофестиваля, но и встретиться с их создателями, принять участие в обсуждении. Главная цель фестиваля – средствами кино формировать правовое сознание общества.

- В программе короткометражные, художественные и документальные фильмы. Кинопоказы будут проходить в Кинозале на Степана Разина и областном краеведческом музее. На все фестивальные кинопоказы и творческие встречи вход свободный, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Открытие фестиваля состоится 17 июня в областном краеведческом музее. Зрители увидят премьеру художественного фильма «пустота». Картину представит кинорежиссер Павел Москвин.

20 июня в Мичуринске в кинотеатре «Октябрь» состоится премьерный показ художественного фильма «Звезды». Зрители смогу встретиться с режиссером картины Александром Новиковым-Янгиновым.

Подробная программа кинопоказов и описание фильмов размещены сайте кинофестиваля «Сталкер»: www.stalkerfest.org.

ИСТОЧНИК KP.RU