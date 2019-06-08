В Тамбовской области проходит слёт по роуп-скиппингу

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-08T13:04:01+03:00

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8 июня состоялось торжественное открытие III окружного слёта по роуп-скиппингу «Прыжок в высоту». Он проходит на базе отдыха Державинского университета «Галдым». Организатором слёта выступил танцевальный коллектив «Сияние» при поддержке управления социальной защиты и семейной политики области, управления образования области и благотворительного фонда «Алфавит». Участниками слёта стали 80 воспитанников из семи школ-интернатов Тамбовской и Орловской областей. Для них организованы соревнования, мастер-классы от гостей и сертифицированных тренеров из всероссийской федерации по роуп-скиппингу и коллектива «Сияние», развлекательная программа, квесты и тренниги.

- В течение учебного года в рамках проекта «Прыжок в высоту» для воспитанников интернатных учреждений проводились мастер-классы по роуп-скиппингу и современным танцам, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Проект популяризирует роуп-скиппинг в Тамбовской области и здоровый образ жизни среди воспитанников детских домов, помогает детям и подросткам социализироваться и самореализоваться. Итоговым мероприятием проекта стал окружной слёт.

ИСТОЧНИК KP.RU