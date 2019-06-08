В Тамбове отремонтируют 84 дома

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-08T12:33:00+03:00

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В этом году в Тамбове в программу капремонта попали 84 многоквартирных дома. По данным администрации города Тамбова на работы в многоэтажках потратят на 339,4 млн. рублей. На эти средства отремонтируют 336, 9 кв.м, свои жилищные условия улучшатся почти у 12 тысяч человек.

Летом и осенью запланировано отремонтировать 8 фасадов. На трех из них работы уже близки к завершению. Ремонт кровли начат на 26 домах из 44 запланированных. Ведутся работы по ремонту мягких кровель на 16 домах и на 10 домах со скатными кровлями. Из них на 16 домах работы подходят к завершению. В 24 домах запланирован ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 13 адресов в настоящее время уже в работе. Кроме того, запланирована замена 70 лифтов в 16 многоэтажках.

- Благодаря тому, что торги прошли вовремя и договора с подрядчиками заключили еще в начале года, уже в марте удалось приступить к работам, - рассказал главный специалист отдела технического надзора муниципального учреждения «Долговой центр» Михаил Булычев. - Можно надеяться, что все работы будут завершены с соблюдением сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU