Тамбовский проект «Добрая точка» появился в Бондарском районе
Неравнодушные люди смогут дать вторую жизнь вещам, которые они не носят
Бондарская «Добрая точка» уже получила порядка 120 мешков с вещами
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Как сообщает официальный сайт «ЕР», в Бондарском районе, как и в Тамбове, теперь есть «Добрая точка». Данный проект направлен на оказание вещевой помощи нуждающимся людям.
Помещение, куда можно принести вещи, расположилось по адресу: ул. Советская, 27 (бывший Дом бытовых услуг). Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в Центр социальных услуг по адресу: село Бондари, ул. Первомайская, д.11, телефону: 8-4753-42-44-63. Известно, что в бондарскую «Добрую точку» уже привезли около 120 мешков с вещами.
Фото: с сайта "ЕР"
ИСТОЧНИК KP.RU