Центр Тамбова перекроют из-за фестиваля духовых оркестров

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-07T16:39:54+03:00

Ограничения будут действовать до вечера 9 июня

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В воскресенье, 9 июня, в Тамбове пройдет VIII Международный фестиваль духовых оркестров имени В.И.Агапкина и И.А.Шатрова. Масштабные мероприятия затронут всю центральную часть города. Из-за этого в областном центре вводится ряд ограничений движения транспорта.

Так, с 21.00 8 июня до 19.00 9 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

- по улице Советской, на участке от улицы Московской до улицы Лермонтовской, и в 50-метровой зоне от нее;

- по улице Карла Маркса, на участке от улицы М. Горького до улицы Октябрьской;

- по улице Интернациональной, на участке от улицы Базарной до улицы Советской, и в 50-метровой зоне от нее;

- по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М. Горького.

Также с 7.00 до 24.00 9 июня вводится запрет на остановку и движение транспортных средств по улице Сергея Рахманинова. С 16.30 до 20.30 будет запрещено движение транспортных средств:

- по улице Советской, на участке от Московской до улицы Лермонтовской;

- по улице Коммунальной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса;

- по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Базарной;

- по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М. Горького;

- по улице Карла Маркса, на участке от улицы М. Горького до улицы Октябрьской.

Общественный транспорт во время проведения фестиваля будет двигаться по временным схемам.

ИСТОЧНИК KP.RU