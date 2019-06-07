Центр Тамбова перекроют из-за фестиваля духовых оркестров
В воскресенье, 9 июня, в Тамбове пройдет VIII Международный фестиваль духовых оркестров имени В.И.Агапкина и И.А.Шатрова. Масштабные мероприятия затронут всю центральную часть города. Из-за этого в областном центре вводится ряд ограничений движения транспорта.
Так, с 21.00 8 июня до 19.00 9 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
- по улице Советской, на участке от улицы Московской до улицы Лермонтовской, и в 50-метровой зоне от нее;
- по улице Карла Маркса, на участке от улицы М. Горького до улицы Октябрьской;
- по улице Интернациональной, на участке от улицы Базарной до улицы Советской, и в 50-метровой зоне от нее;
- по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М. Горького.
Также с 7.00 до 24.00 9 июня вводится запрет на остановку и движение транспортных средств по улице Сергея Рахманинова. С 16.30 до 20.30 будет запрещено движение транспортных средств:
- по улице Советской, на участке от Московской до улицы Лермонтовской;
- по улице Коммунальной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса;
- по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Базарной;
- по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М. Горького;
- по улице Карла Маркса, на участке от улицы М. Горького до улицы Октябрьской.
Общественный транспорт во время проведения фестиваля будет двигаться по временным схемам.
ИСТОЧНИК KP.RU