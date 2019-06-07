Тамбовская область увеличит производство индейки

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-07T15:01:00+03:00

Договоренность о строительстве второй очереди предприятия «Тамбовская индейка» была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме

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В рамках ПМЭФ-2019 состоялись переговоры губернатора Тамбовщины Александра Никитина с гендиректором ПАО Группа «Черкизово» Сергеем Михайловым по поводу строительства второй очереди предприятия «Тамбовская индейка» группы «Черкизово».

- В прошлом году предприятие вышло на полную производственную мощность, объем продукции составил 54,6 тысяч тонн, что сделало его одним из крупнейших производителей мяса индейки в России. Строительство второй очереди проекта позволит увеличить мощность до 70 тысяч тонн, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Администрация Тамбовской области, ПАО «Группа Черкизово» и испанская компания Gruppo Fuertes подписали соглашение о дальнейшем взаимодействии, направленном на увеличение мощностей производства индейки на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU