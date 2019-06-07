У автовокзала «Тамбов» появится светофор

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-07T14:33:19+03:00

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В Тамбове обсудили обеспечение безопасности в районе автовокзала «Тамбов», расположенного на улице Киквидзе, 77. Здесь прошло совещание рабочей группы проекта «Безопасные дороги». Выяснилось, что в этом районе необходимо разработать ряд мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и схемы организации движения на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-22 "Каспий", автомобильной дороги М-6 Москва - Волгоград-Астрахань. На выезде с автовокзала отсутствует светофор, муниципальному транспорту приходится пересекать шесть полос, чтобы выйти на городской маршрут. А это нарушение безопасности перевозки пассажиров. Выезд через три полосы должен регулироваться светофором. Рабочая группа обсудила ряд предложений по организации безопасного и беспрепятственного дорожного движения для городского транспорта. Решение было найдено.

- Здесь будет установлен транспортный светофор, для того, чтобы обеспечить безопасный выезд и въезд междугороднего и городского пассажирского транспорта. Стоянку, где сейчас идет высадка пассажиров будет трансформирована. Она станет только для автомобилей. Остановка будет перенесена на участок, где выезжают на рейс автобусы», - говорит депутат Тамбовской областной Думы Юрий Кузьменко. - Также усилят безопасность автовокзала «Тамбов». Посадка на городской транспорт будет организована на месте выезда автобусов на рейс – с левой стороны автовокзала. Вход на территорию отправления маршрутов будет только по посадочным талонам, которые жители и гости Тамбова приобретут в кассе по паспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU