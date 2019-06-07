Роспотребнадзор запретил купаться на трети тамбовских пляжей

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-07T13:21:22+03:00

Также непригодна для купания вода на пяти пляжах в области Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Вода в них не прошла проверку

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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области опубликовало результаты очередного исследования проб воды водоемов в местах массового отдыха и купания тамбовчан.

По состоянию на 6 июня, требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям не соответствует вода на четырех пляжах Тамбова. Это левый берег канала реки Цны в районе кафе «Парус» (пляж «Парус»), карьер «Ласковский» со стороны парка «Победа» (пляж «Олимпийский»), карьер «Ласковский» со стороны ул. Никифоровской (пляж « Ласковский»), река Цна МНТК «Микрохирургия глаза» (пляж Пригородный).

Также специалисты не рекомендуют купаться в следующих местах: Тамбовский район (по микробиологическим показателям) — река Цна, левый берег, вблизи моста окружной дороги; с. Татаново; река Цна, пляж «Бокинский» с. Бокино; Котовск (по микробиологическим показателям) – река Цна, пляж «Козий луг», г. Котовск; в Уметский районе (по санитарно-гигиеническим показателям) - пруд а/дорога «Тамбов-Умет»; Бондарский район (по санитарно-гигиеническим показателям) - пруд Керша.

- Купание в местах, где вода не соответствует по санитарно-химическим показателям, может привести к возникновению аллергических реакций, которые проявляются в виде высыпаний на коже, зуда, при заглатывании во время купания воды, качество которой не соответствует по микробиологическим и паразитологическим показателям - к возникновению острых кишечных заболеваний, - напоминают в Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU