2019-06-07T12:18:28+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мошенникам, похитившим почти 100 тонн зерна, вынесли приговор

Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сосновский районный суд вынес приговор в отношении двух жителей республики Дагестан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Доказано, что один из обвиняемых, увидев в сети Интернет объявление о привлечении водителей грузовиков с прицепами к перевозке зерна из хозяйства Сосновского района в город Керчь республики Крым, предложил своему приятелю похитить зерно.

- С этой целью они подрядились перевозить зерно, однако к месту назначения его не доставили, реализовав на территории Тарумовского района республики Дагестан. В результате мошеннических действий обвиняемые похитили около 97 тонн зерна ячменя, причинив хозяйству Сосновского района крупный материальный ущерб на сумму свыше 1 млн. Рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

За совершенное преступление мужчинам по 2 года 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Ущерб они полностью возместили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тамбовщины оплатил 35 штрафов ГИБДД лишь только после ареста автомобиля
В Тамбове магазин торговал алкоголем без лицензии
Первый матч РПЛ ФК «Тамбов» проведет с «Зенитом»
12 июня в Тамбове ограничат движение плавсредств по каналу реки Цны
В Тамбовской области при столкновении «семерки» и иномарки пострадали три человека
Губернаторы Тамбовщины и Югры подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов
В Тамбове задержали мужчину с гранатой
Тамбовская десятиклассница полгода будет получать стипендию за видеоролик
Тамбовский аэропорт и его директора оштрафовали на 220 тысяч рублей
Первый в России автопробег мусоровозов пройдет через Тамбов
Мичуринцы возмущены уничтожением деревьев в сквере на улице Советской
Тамбовские полицейские задержали грабителя
В Тамбовской области племянник убил своего дядю
В Тамбовской области мужчина расплатился за съемное жилье книжными закладками