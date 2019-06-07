В Тамбовской области мошенникам, похитившим почти 100 тонн зерна, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-07T12:18:28+03:00

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Сосновский районный суд вынес приговор в отношении двух жителей республики Дагестан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Доказано, что один из обвиняемых, увидев в сети Интернет объявление о привлечении водителей грузовиков с прицепами к перевозке зерна из хозяйства Сосновского района в город Керчь республики Крым, предложил своему приятелю похитить зерно.

- С этой целью они подрядились перевозить зерно, однако к месту назначения его не доставили, реализовав на территории Тарумовского района республики Дагестан. В результате мошеннических действий обвиняемые похитили около 97 тонн зерна ячменя, причинив хозяйству Сосновского района крупный материальный ущерб на сумму свыше 1 млн. Рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

За совершенное преступление мужчинам по 2 года 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Ущерб они полностью возместили.

ИСТОЧНИК KP.RU