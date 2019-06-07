2019-06-07T10:43:27+03:00
Экономика

Губернаторы Тамбовщины и Югры подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов

Деловые и культурные связи будут расширены
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Тамбовской областиФото: пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовская область заключила соглашение с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума глава администрации области Александр Никитин и губернатор Югры Наталья Комарова. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и ином сотрудничестве рассчитано на 2019-2021 годы.

- Документ предусматривает совместные выставочно-ярмарочные мероприятия. Будет налажена работа для установления и расширения деловых связей между предприятиями двух регионов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В сфере сельского хозяйства стороны договорились о взаимодействии и обмене опытом по вопросам хранения, транспортировки и переработки дикоросов, в том числе с применением инновационных технологий.

Предусмотрен обмен деловыми предложениями и опытом в части работы в сфере создания благоприятных условий для ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата.

Регионы намерены установить деловые и партнерские отношения в сферах образования и науки, проводить межрегиональные конференции, совместные научные исследования.

Помимо этого, планом предусмотрен целый ряд других мероприятий в области здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, межнациональных отношений, спорта и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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