В Тамбовской области племянник убил своего дядю

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-06T16:36:51+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор 24-летнему жителю Мичуринска. Он признан виновным в убийстве своего родственника - по статье 105 УК РФ. Так, по данным регионального СУ СК, этот молодой человек проживал совместно с бабушкой и дедушкой в их квартире, где после развода с супругой также стал проживать их сын (то есть, родной дядя этого парня). В декабре прошлого года пенсионеры временно находились в другом городе. В это время дядя с племянником систематически употребляли спиртные напитки и конфликтовали между собой. Ночью 2 января уже этого года пьяный племянник во время очередной ссоры избил своего 36-летнего родственника, который от полученной открытой черепно-мозговой травмы скончался на месте. Накануне у потерпевшего был день рождения.

- Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU