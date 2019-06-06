2019-06-06T13:42:36+03:00
Общество

Тамбовские коммунальщики спасли косулю, упавшую в очистные сооружения

Животное отделалось ссадинами
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Лесное животное угодило в очистные сооруженияЛесное животное угодило в очистные сооружения
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Утром 6 июня сотрудники котовского филиала «ТСК» достали из городских очистных сооружений живую косулю. Ночью животное свалилось в пустой резервуар-отстойник, который находится на капитальном ремонте. На территорию косуля пришла, по всей видимости, со стороны болот.

- Мы часто видим здесь белок, лис, ежей, но косули к нам на территорию ещё не заходили. Это вообще удивительно, что животное не пострадало при падении с такой высоты, - рассказал начальник цеха водоотведения Котовского филиала АО "ТСК" Сергей Терехов.

Упав с пятиметровой высоты животное получило несколько ссадин, но никаких серьёзных травм у него не оказалось.

Косуля упала с 5-метровой высоты

Косуля упала с 5-метровой высоты

Операция по спасению продлилась всего несколько минут. Сотрудники "ТСК" с помощью сети поймали косулю, зафиксировали и отвезли в лес, где напоили водой. Из-за пережитого стресса косуля не сразу встала на ноги. Пришлось некоторое время подождать, пока животное успокоится. На волю его отпустили в районе Котовского водохранилища.

Перед тем как отпустить, животное напоили водой

Перед тем как отпустить, животное напоили водой

Фото АО "ТСК"

ИСТОЧНИК KP.RU

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