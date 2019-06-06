В Тамбовской области перевернулся «Renault Logan»: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-06T10:25:18+03:00

Девушку и мужчину медики доставили на "скорой" в Тамбов

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5 июня в 8 часов 15 минут на 128 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Renault Logan», 18-летняя девушка, не справилась с управлением и допустила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водитель и пассажир автомобиля - 27-летний мужчина получили телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU