Волонтеры-медики помогли провести медосмотр жителей тамбовских сел

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-05T18:00:14+03:00

Многие из волонтеров хотят работать после окончания университета именно в сельских больницах Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Студенты ТГУ им. Державина приняли участие в акции «Добро в село»

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Волонтеры-медики в рамках акции «Добро в село» посетили деревню Вырубово Никифоровского района, где привели в порядок ФАП и под руководством старших коллег приняли участие в медицинском обследовании местных жителей.

Волонтеры учатся в Медицинском институте ТГУ им. Г.Р. Державина и многие после окончания вуза желают работать именно в селах. Данная акция позволила ребятам на практике познакомиться со спецификой сельской медицины.

- Волонтеры рассказали о мерах профилактики хронических неинфекционных заболеваний, первых признаках инфаркта и инсульта. С собой они привезли специальные манекены, на которых обучали всех желающих приемам сердечно-легочной реанимации. Студенты старших курсов также помогали терапевту Никифоровской центральной районной больницы принимать пациентов. Будущие врачи участвовали в проведении диагностических исследований, как глюкометрия, динамометрия, электрокардиография, измеряли артериальное давление и объем легких, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU