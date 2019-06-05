2019-06-05T13:17:05+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали челябинца, похитившего у предпринимателей крупные партии цемента

Стражи порядка настигли мошенника в Уфе
Ксения АЛЕШИНА
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В отделения тамбовской полиции поступили три заявления от предпринимателей, у которых неизвестный мошенник похитил оптовые партии строительных материалов. Полицейские выяснили, что бизнесмены воспользовались объявлениями на одном из Интернет-сайтов. Например, предприниматель из Жердевки заказал в Пензе 20 тонн цемента, которые должны были привезти на склад в Жердевский район. По пути движения водитель грузовика получил от посредника указание, что цемент необходимо выгрузить в Тамбове. После разгрузки цемент был продан третьему лицу по более низкой цене.

Сотрудники полиции установили, что в торговые схемы каждый раз входил некий посредник. От лица определенной фирмы он заказывал цемент, а затем искал водителя с грузовиком для перевозки. Далее мошенник находил покупателя, которому от своего лица продавал груз. В процессе перевозки он изменял конечный пункт доставки: вместо Жердевки цемент выгружался в Тамбове, вместо Тамбова – в Мичуринске. На месте аферист находил покупателя на стройматериалы по дешевым ценам.

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выявили, что мошенник может находиться на территории республики Башкортостан. Оперативники отправились в служебную командировку в Уфу, где нашли человека, подозреваемого в серии фактов мошенничества. Им оказался 29-летний уроженец Челябинска, который проживал на съемной квартире. Там его и задержали полицейские. Во время обыска они обнаружили и изъяли несколько мобильников, сим-карт и банковских карт.

- Для проведения следственных действий мужчина доставлен в Тамбов. В отношении него следственными подразделениями области возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По решению суда он был арестован и помещен в следственный изолятор. Полицейские нашли конечных покупателей похищенного цемента и изъяли у них товар. Они остались как без приобретенных по низкой цене строительных материалов, так и без денежных средств. Проводится дальнейшее расследование преступной деятельности мошенника, устанавливаются другие преступные факты на территории других российских регионов, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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