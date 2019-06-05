2019-06-05T11:37:38+03:00
Общество

Тамбовчанин погасил задолженность по алиментам, чтобы не лишиться водительских прав

Мужчина не захотел становиться пешеходом
Ксения АЛЕШИНА
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Житель Тамбова задолжал по алиментным платежам 80 тысяч рублей и не спешил их выплачивать. Судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал мужчину о последствиях, однако он не предпринимал никаких мер. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Лишь только после того, как было вынесено постановление о временном ограничении должника в специальном праве в виде управления транспортным средством, тамбовчанин пришел в отдел судебных приставов и в полном объеме погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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