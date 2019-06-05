Роспотребнадзор забраковал два пляжа в Тамбове

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-05T10:36:31+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области провело мониторинг качества воды на пляжах в регионе. Проверку не прошли пять мест массового купания и отдыха, два из которых находятся в Тамбове. Это канал реки Цны в районе кафе «Парус» и карьер «Ласковский» со стороны парка «Победы». По результатам анализа воды выяснилось, что пробы не соответствуют требованиям санитарных норм по микробиологическим показателям.

Непригодными для купания специалисты также признали пляжи в селе Татаново на реке Цна (паразитологический показатель), в городе Кирсанов на реке Прусовка (микробиологический показатель) и в Котовске на реке Цна пляж «Козий луг» (микробиологический показатель).

- Купание в местах, где вода не соответствует по санитарно-химическим показателям, может привести к возникновению аллергических реакций, которые проявляются в виде высыпаний на коже, зуда, при заглатывании во время купания воды, качество которой не соответствует по микробиологическим и паразитологическим показателям - к возникновению острых кишечных заболеваний, - сообщают в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU