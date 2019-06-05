6-летняя девочка пострадала в аварии на перекрестке Студенецкой Набережной и Базарной в Тамбове

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-05T10:08:15+03:00

После ДТП ребенок оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Ребенка с травмами доставили в детскую областную больницу

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Авария, в которой пострадала маленькая девочка, произошла 4 мая в 9 часов 50 минут на регулируемом перекрестке улиц Студенецкой Набережной и Базарной города Тамбова. Па данным регионального УГИБДДД, 62-летний водитель автомобиля «Renault Duster», совершая поворот налево, столкнулся с «Volkswagen Passat», которым управлял 38-летний водитель. Его автомобиль двигался во встречном направления прямо.

- В результате ДТП травмы получила 6-летняя пассажирка автомобиля «Volkswagen Passat», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Девочку доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.

Водители автомобилей не пострадалиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU