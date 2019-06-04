2019-06-04T17:08:46+03:00
Происшествия

Полицейские вернули тамбовчанину украденный мобильный телефон

Преступление произошло в Тамбовском районе
Ирина БУРЯКОВА
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Вечером 27 мая в дом к 61-летнему жителю села Авдеевка Тамбовского района зашел знакомый. После ухода гостя хозяин домовладения обнаружил пропажу мобильного телефона марки «Филипс». Мужчины попытался самостоятельно вернуть свой телефон, но все попытки оказались неудачными - знакомый в краже не сознавался. Тогда потерпевший обратился в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий 29-летний мужчина был задержан. Он сознался в краже, сказал, что пользовался похищенным телефоном сам, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Полицейские изъяли у злоумышленника украденное средство связи и вернули законному владельцу. В настоящее время стражи порядка уточняют подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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