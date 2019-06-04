2019-06-04T16:57:01+03:00
Происшествия

В районе старого автовокзала Тамбова мужчина напал на полицейских с ножом

После задержания он почувствовал себя плохо и вскоре скончался
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчине было 27 летМужчине было 27 лет
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4 июня тамбовчане стали свидетелями необычного инцидента, произошедшего в районе старого автовокзала Тамбова на улице Мичуринской. По версии одних очевидцев, полицейские здесь пытались задержать молодого мужчину, спустя некоторое время проезжавшие мимо автомобилисты сообщали, что парню пытаются оказать помощь, а потом стали поступать сообщения, что он скончался.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, за некоторое время до этих событий, проезжающие мимо на служебном автомобиле сотрудники ППС заметили вызвавшего у них подозрения странно ведущего себя человека. Чтобы выяснить что происходит, полицейские подошли к нему и представились, в этот момент мужчина достал нож и набросился на стражей порядка. Для того, чтобы утихомирить дебошира, на него надели наручники.

- По предварительной информации 27-летний мужчина стоял на учете в психиатрической больнице, - сообщили в региональном УМВД. - При себе у него обнаружили сильнодействующие лекарственные препараты.

После задержания парню внезапно стало плохо. На место вызвали скорую, в ожидании которой полицейские пытались оказать пострадавшему помощь, но спасти его не удалось.

- Обстоятельства смерти и причина устанавливаются. Следственными органами СУ СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Фото: Подслушано Тамбов

ИСТОЧНИК KP.RU

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