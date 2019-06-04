В Тамбове на пляже «Эльдорадо» утонул житель столицы
Мужчина купался на официальном пляже, но заплыл за буйки
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На тамбовском пляже «Эльдорадо», расположенного на пересечении улиц Набережной и Гоголя, уже после официального открытия купального сезона, зафиксировали ЧП. Трагедия произошла 3 июня в 15 часов 20 минут. Во время купания в канале Цны утонул 59-летний житель Москвы. Пляжная зона «Эльдорадо» является разрешенным для купания месте, и здесь дежурили спасатели. По словам очевидцев, мужчина заплыл за буйки и утонул.
- Обстоятельства гибели мужчины будут установлены в рамках начатой Ленинским МСО СУ СК России по Тамбовской области доследственной проверки, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU