2019-06-04T12:06:26+03:00
Происшествия

Тамбовчанин ограбил супермаркет и вместе с друзьями покалечил охранника

Молодой человек похитил бутылки с коньяком
Ксения АЛЕШИНА
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В одном из супермаркетов города Тамбова на улице Пионерской 1 июня произошло открытое хищение алкогольной продукции. Один из посетителей под одеждой пронес без оплаты две бутылки коньяка, вышел на улицу и передал похищенный товар трем своим друзьям.

Переодевшись, парень вернулся обратно в магазин и решил повторить преступление. Однако при попытке пройти мимо кассы без оплаты его заметила служба безопасности торговой точки. Охранник попытался задержать парня, но ему на помощь бросились друзья. Молодые люди устроили потасовку, оттолкнули охранника, повалили его на пол и убежали.

На сигнал из магазина прибыли сотрудники ППС и росгвардейцы. Работники супермаркета проследили, что убегавшие молодые люди скрылись в соседней многоэтажке. Стражи порядка оперативно установили квартиру, где прятались парни. Всех их доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову для дачи показаний.

- В отношении одного из парней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Изъято две бутылки похищенной алкогольной продукции. В рамках следственных мероприятий устанавливается степень причинения вреда здоровью, нанесенная охраннику супермаркета, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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