Тамбовчанин с секатором напал на продавца цветов

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-03T17:38:55+03:00

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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что на улице Советской областного центра молодой человек с секатором в руках угрожает расправой продавцам цветов и прохожим. Прибывшие на место правохранители задержали агрессивного парня. Продавец павильона цветов рассказала росгвардейцам, что нападавший приставил к ее животу секатор и угрожал ее убить.

- Установлено, что 18-летний молодой человек, состоит на учете в Тамбовской областной психиатрической больнице, - сообщили в пресс службе регионального управления Росгвардии. - По факту нападения проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU