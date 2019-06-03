Тамбовчане вспомнят страшный день начала Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-03T16:09:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках культурно-просветительского проекта областной библиотеки им. А. С. Пушкина «Читающий бульвар» 19 июня в 11:00 на площади Музыки в Тамбове пройдет тематическая литературная акция «Вспомним теплый июнь сорок первого года...». Она приурочена к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Гости встречи услышат со сцены стихи и песни, написанные в те дни, когда советские люди строили планы на будущее, еще не зная что их ждет.

- Для проведения акции дата выбрана не случайно, т. к. именно 19 июня 1941 года, как следует из архивных документов предвоенных дней, были изданы приказы наркома обороны СССР, в которых предписывалось «усилить контроль боевой готовности, всё делать без шума, твёрдо, спокойно». Хроника тех дней станет главной темой встречи, в которой примут участие школьники, студенты, все желающие, - сообщает Пушкинская библиотека.

Кроме того, в этот день пройдет традиционный буккроссинг, посвященный книгам о Великой Отечественной войне. Возраст участников 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU