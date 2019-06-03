На "севере" Тамбова организуют генеральную уборку: жителей просят на время убрать автомобили

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-03T12:47:26+03:00

Согласно графику, работы будут проходить на разных участках четыре дня

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Как сообщает пресс-служба администрации Тамбова, в микрорайоне "Московский" возникла необходимость в уборке. А для того чтобы рабочие и техника смогли очистить от мусора прибордюрную часть автодороги, жителям необходимо освободить территорию от припаркованного транспорта.

Уборку будут проводить согласно графику:

4 июня - на улице генерала Глазкова (ул. Чичерина - ул. Свободная);

5 июня - на улице Победы (ул. Чичерина - ул. Свободная);

6 июня - на улице Ореховая (ул.Чичерина - ул. Свободная);

7 июня - на улице Северо-Западная (ул. Чичерина - ул. Свободная) и межквартальный проезд между домами №11 по улице Агапкина и №6 по улице Свободная.

ИСТОЧНИК KP.RU