На "севере" Тамбова организуют генеральную уборку: жителей просят на время убрать автомобили
Как сообщает пресс-служба администрации Тамбова, в микрорайоне "Московский" возникла необходимость в уборке. А для того чтобы рабочие и техника смогли очистить от мусора прибордюрную часть автодороги, жителям необходимо освободить территорию от припаркованного транспорта.
Уборку будут проводить согласно графику:
4 июня - на улице генерала Глазкова (ул. Чичерина - ул. Свободная);
5 июня - на улице Победы (ул. Чичерина - ул. Свободная);
6 июня - на улице Ореховая (ул.Чичерина - ул. Свободная);
7 июня - на улице Северо-Западная (ул. Чичерина - ул. Свободная) и межквартальный проезд между домами №11 по улице Агапкина и №6 по улице Свободная.
ИСТОЧНИК KP.RU