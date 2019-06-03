В Тамбовской области мужчина зарезал любовницу, которая требовала от него бросить жену

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-03T12:30:41+03:00

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Кирсановский районный суд вынес приговор в отношении жителя Уметского района, совершившего особо тяжкое умышленное преступление. В декабре прошлого года обвиняемый зарезал женщину, с которой был в близких отношениях более 10 лет.

Доказано, что 25 декабря любовники разговаривали в машине обвиняемого на автодороге «Тамбов-Ртищево-Саратов». Между ними возникла ссора из-за того, что женщина потребовала от своего возлюбленного расстаться с супругой и начать сожительствовать с ней.

Мужчина взял находящийся в автомобиле туристический нож и ударил им любовницу не менее 25 раз в разные части тела. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от острой кровопотери. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, с целью сокрытия следов преступления мужчина оставил ее тело в поле неподалеку от села Воронцовка Уметского района.

- С учетом всех обстоятельств дела и личности подсудимого суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU