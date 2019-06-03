Тамбовские полицейские задержали воронежского «алкогастролера»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-03T10:55:28+03:00

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В Тамбовской области полицейские установили подозреваемого в серии краж алкогольной продукции из магазинов в Жердевском районе. Так, днем 3 мая в торговой точке на улице Кировской, после - на улице Октябрьской и на улице Первомайской с прилавков похитили алкоголь. 29 мая подобное преступление повторилось в магазине на улице Октябрьской.

- После изучения записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого и задержали по составленным приметам. Им оказался 25-летний мужчина без определенного рода занятий, житель Воронежской области, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В настоящее время «гастролер» из соседнего региона находится в СИЗО-1 Тамбова.

Сейчас стражи порядка проверяют возможную причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU