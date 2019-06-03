Тамбовчан на ночь оставят без холодной воды

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-03T09:35:43+03:00

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Жители северной части областного центра на одну ночь останутся без воды. Как пояснили в пресс-службе АО «ТКС», это связано с ремонтом запорной арматуры ду-500 на станции 3-го подъёма ВЗУ№6.

- 4 июня в период с 0 часов 30 минут до 6 часов от железнодорожного полотна ул. Пушкарская в границах улиц Пушкарская, Степная, Защитная, далее на север в сторону окружной дороги (Северный обход) ул. Никифоровская, Б. Энтузиастов, К. Маркса, Чичерина, Мичуринская, Рылеева, а также м-нах Ласки, Радужный, Солнечный, Уютный, Слобода, Майский, Северный, Телецентр, на период проведения работ будет прекращена подача холодного водноснабжения от станции 3-го подъёма ВЗУ № 6, - пояснили в пресс-службе АО «ТКС».

ИСТОЧНИК KP.RU