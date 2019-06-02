2019-06-02T10:56:11+03:00
Общество

С 5 июня в Тамбове вновь начнет работать «Читающий бульвар»

Бесплатный книжный пункт будет работать на Набережной, недалеко от памятника Сергею Рахманинову
Анна ГРЕБЕНКИНА
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«Читающий бульвар» вновь начнет свою работу в Тамбове 5 июня. Эту акцию проводит областная библиотека имени А.С. Пушкина в рамках всемирного движения буккроссинга. Бесплатный книжный пункт будет работать на Набережной Тамбова, недалеко от памятника Сергею Рахманинову.

Здесь будут представлены самые разнообразные печатные издания: от фантастики и детективов до исторических романов, документальной литературы и поэзии. Главный принцип буккроссинга: «Прочитал сам - передай другому». Любой пришедший может принести с собой книгу или другое печатное издание для обмена, а также выбрать ее из уже принесенных, а затем вернуть организаторам.

Также сотрудники Пушкинской библиотеки подготовили для горожан различные сюрпризы. Пришедшие смогут поучаствовать в тематических конкурсах и играх, проверить свои знания в викторинах, получить информацию о мероприятиях библиотеки, а также познакомиться и пообщаться с интересными людьми, найти единомышленников и обсудить прочитанное с другими книголюбами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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