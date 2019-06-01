2019-06-01T16:19:01+03:00
Общество

Мичуринск получил 85 миллионов рублей на благоустройство набережной

Наукоград стал победителем Всероссийского конкурса
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Проект мичуринской набережной стал лучшим в странеПроект мичуринской набережной стал лучшим в стране
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Город Мичуринск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» в номинации «Малые города с населением от 50 до 100 тысяч». По его результатам на реализацию крупнейшего проекта по благоустройству в истории Мичуринска - ландшафтного парка- Набережной- наукограду выделено 85 миллионов рублей.

- Решение о благоустройстве парка-набережной - решение прежде всего горожан. По итогам общественного голосования жители Мичуринска определили, что эта городская территория заслуживает особенного внимания. Больше того, жители наукограда активно принимали участие в разработке проект. Мичуринцы высказывали свое мнение в социальных сетях, в ходе опросов на улице, личных встреч, через пункты приёмов в каждом районе, рассказали в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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