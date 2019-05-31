На тамбовском «Спартаке» монтируют рамки безопасности

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-31T17:00:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Сейчас ведутся активные работы по установке первой партии оборудования по программе «Наследие чемпионата мира». В рамках реализации первой части программы в Тамбов пришло оборудование для систем контроля доступа (система СКУД), которое безвозмездно передано с московского стадиона «Спартак». Его стоимость составляет 98,2 миллиона рублей. Рамки безопасности, другое оборудование для входной группы стадиона разбирается, монтируется, изучается сотрудниками центрального стадиона Тамбова.

- Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики, - пояснил заместитель главы администрации области Арсен Габуев.

Доставка и установка системы СКУД – это первый этап. В рамках второго регион получит оборудование для возведения помещений под зону телевещания, медиацентр, центр логистики, камеры хранения и другие виды оборудования. Ориентировочная стоимость этой части составит 115,8 миллиона рублей. Как известно, первые домашние матчи своего дебютного сезона в Российской премьер-лиге ФК «Тамбов» проведет на стадионе в Саранске – к 14 июля «Спартак» подготовить не получится. Областные власти ставят задачу вернуть в Тамбов большой футбол в конце августа - начале сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU