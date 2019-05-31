В северной части Тамбова провели учебный штурм

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-31T17:35:36+03:00

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31 мая в областном центре на базе спортивно-тренировочного центра "Тамбов" провели тактико-специальные учения с участием всех силовых структур региона. Так, в 8 утра по легенде учений группа неустановленных лиц, вооруженных огнестрельным и холодным оружием, захватила "Футбольный манеж" на улице Мичуринской. В ходе нападения они взяли в заложники пятнадцать человек из числа работников и посетителей и заминировали здание. Выйдя на связь с дежурным регионального УМВД области, выдвинули требования, в случае невыполнения угрожали казнить заложников и взорвать объект.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

- К работе приступил оперативный штаб, в состав которого вошли начальник УФСБ области Игорь Голдобин, руководитель регионального УМВД Николай Скоков, первый заместитель главы администрации области Олег Иванов, коллеги из других правоохранительных структур, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

В итоге после всех необходимых мероприятий в ходе учебного штурма все "заложники" были освобождены, "террористы" нейтрализованы.

- Цель таких учений - проверка готовности сил и средств территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, привлекаемых к выполнению оперативно-служебных задач при проведении контртеррористической операции на территории региона, - подчеркнули в ведомстве.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU