2019-05-31T17:35:36+03:00
Общество

В северной части Тамбова провели учебный штурм

По тревоге были подняты все силовые структуры региона
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

31 мая в областном центре на базе спортивно-тренировочного центра "Тамбов" провели тактико-специальные учения с участием всех силовых структур региона. Так, в 8 утра по легенде учений группа неустановленных лиц, вооруженных огнестрельным и холодным оружием, захватила "Футбольный манеж" на улице Мичуринской. В ходе нападения они взяли в заложники пятнадцать человек из числа работников и посетителей и заминировали здание. Выйдя на связь с дежурным регионального УМВД области, выдвинули требования, в случае невыполнения угрожали казнить заложников и взорвать объект.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

- К работе приступил оперативный штаб, в состав которого вошли начальник УФСБ области Игорь Голдобин, руководитель регионального УМВД Николай Скоков, первый заместитель главы администрации области Олег Иванов, коллеги из других правоохранительных структур, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

В итоге после всех необходимых мероприятий в ходе учебного штурма все "заложники" были освобождены, "террористы" нейтрализованы.

- Цель таких учений - проверка готовности сил и средств территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, привлекаемых к выполнению оперативно-служебных задач при проведении контртеррористической операции на территории региона, - подчеркнули в ведомстве.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На тамбовском «Спартаке» монтируют рамки безопасности
На строительство путепровода через ж/д переезд под Тамбовом планируют потратить 722 миллиона рублей
В микрорайоне на севере Тамбова отключат свет
В Тамбове проведут фестиваль детского творчества
У сданного долгостроя на Сенько, 9А в Тамбове установили бракованную детскую площадку
Житель Тамбовщины передал половину дома бывшей жене, чтобы погасить задолженность по алиментам
В тамбовскую колонию осужденному прислали шахматы с «сюрпризом»
Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию
В Тамбовской области мужчину осудили за пьяную езду и оскорбление полицейского
Двое жителей Тамбовщины похитили почти полмиллиона рублей у женщины, сдававшей квартиру
В Тамбовском районе продавец обчистила кассу продуктового магазина
В Мичуринске пройдут соревнования на байдарках
В Тамбове столкнулись две легковушки: пострадала дошкольница
Тамбовчанка решила сдать в аренду жилье и осталась без денег
На Тамбовщине в ДТП с участием пьяного водителя пострадала 5-летняя девочка
1 июня на Тамбовщине официально стартует купальный сезон
В Тамбове появился еще один «перекресток смерти»?
В Моршанске потерялся 7-летний мальчик