На строительство путепровода через ж/д переезд под Тамбовом планируют потратить 722 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-31T16:35:42+03:00

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Под Тамбовом, в полутора километрах от поселка Новая Ляда, появится новый путепровод. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, сейчас началась разработка проекта этого объекта.

- Путепровод на трассе Р-208 вошел в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, - говорят в в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Интенсивность движения на данном участке сегодня превышает 5 тыс.авто/сут. Автомобильная дорога имеет 2 полосы движения шириной по 3,5 м (III категория). Пересечение с железной дорогой ограничивает пропускную способность трассы Р-208, что приводит к образованию заторов, особенно в часы пиковой интенсивности движения.

Строительство путепровода через железнодорожную ветку, уверены дорожники, позволит увеличить пропускную способность на проблемном участке автомобильной дороги и повысить безопасность дорожного движения. В соответствии с техническим заданием на проектирование, путепровод и подходы к нему будут построены по 4 полосы движения 3,5 м каждая. Длина путепровода составит порядка 68 м. Для разработчика проектной документации поставили условие — стоимость строительства не должна превысить 722 миллиона рублей.

В соответствии с государственным контрактом сроки разработки проектной документации запланированы на 2019 - 2021 гг. Сроки непосредственно строительства будут определены после завершения работ по проекту, но предполагается, что он появится к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU