В Тамбовской области мужчину осудили за пьяную езду и оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-31T13:42:16+03:00

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В Бондарском районе 30-летнего местного жителя осудили сразу по двум статьям УК — за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Доказано, что ранее неоднократно судимый в 2016, 2017 и 2018 годах за езду в пьяном виде подсудимый, в октябре прошлого года снова сел за руль нетрезвым. В селе Бондари автомобиль марки «ВАЗ-21074» под его управлением остановили сотрудники полиции. Во время задержания нарушитель высказал в адрес одного из стражей порядка множественные нецензурные высказывания.

- С учетом мнения государственного обвинителя по совокупности совершенных преступлений, а также отменив условное осуждение по предыдущему приговору, суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.264.1, 319 УК РФ и назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в колонии поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU