2019-05-31T11:01:11+03:00
Происшествия

На Тамбовщине в ДТП с участием пьяного водителя пострадала 5-летняя девочка

Авария случилась в Котовске
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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30 мая в 7 часов 40 минут на улице 9 Пятилетки в районе дома №2 города Котовска произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Skoda Octavia», 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris», под управлением 35-летней женщины, которая двигалась по главной дороге, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии травмы получила 5-летний ребенок, пассажир «Hyundai Solaris». Девочку на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбов в детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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