В Тамбове в тайниках-закладках собирались спрятать полкило героина
29 мая сотрудники Управления наркоконтроля УМВД области получили оперативную информацию, что на территорию областного центра из столичного региона прибыл наркокурьер, который попытается реализовать крупную партию героина через тайники-закладки. Полицейские установили за молодым человеком скрытое наблюдение.
Днем на улице Широкой города Тамбова с поличным при организации сети тайников с наркотиками оперативники Управления Наркоконтроля УМВД области его задержали. При себе у молодого человека находилось 18 граммов героина, расфасованные мелкими партиями. Доставленный в полицию молодой человек признался, что прибыл в Россию из страны ближнего зарубежья. В столице через сеть Интернет закупил партию наркотиков для распространения на территории Тамбовской области. Он снял квартиру на улице Мичуринской, где впоследствии сотрудниками полиции проведен обыск. Была обнаружена крупная партия с героином весом 445 граммов.
- Следственным Управлением УМВД области в отношении 20-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в УМВД России по Тамбовской области. - Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU