В Тамбове в тайниках-закладках собирались спрятать полкило героина

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-30T12:54:03+03:00

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29 мая сотрудники Управления наркоконтроля УМВД области получили оперативную информацию, что на территорию областного центра из столичного региона прибыл наркокурьер, который попытается реализовать крупную партию героина через тайники-закладки. Полицейские установили за молодым человеком скрытое наблюдение.

Днем на улице Широкой города Тамбова с поличным при организации сети тайников с наркотиками оперативники Управления Наркоконтроля УМВД области его задержали. При себе у молодого человека находилось 18 граммов героина, расфасованные мелкими партиями. Доставленный в полицию молодой человек признался, что прибыл в Россию из страны ближнего зарубежья. В столице через сеть Интернет закупил партию наркотиков для распространения на территории Тамбовской области. Он снял квартиру на улице Мичуринской, где впоследствии сотрудниками полиции проведен обыск. Была обнаружена крупная партия с героином весом 445 граммов.

- Следственным Управлением УМВД области в отношении 20-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в УМВД России по Тамбовской области. - Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU