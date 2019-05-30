В Тамбове водитель «BMW» спровоцировал аварию и скрылся, бросив в авто раненого пассажира

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-30T10:33:26+03:00

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В Тамбове разыскивают водителя, который спровоцировал аварию и убежал с места происшествия. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ДТП произошло 29 мая примерно в семь часов вечера на улице Советской возле дома №179 города Тамбова, в районе Комсомольской площади. Известно, что водитель «BMW»не выбрал необходимую дистанцию до движущегося впереди автомобиля «HYUNDAI SOLARIS», за рулем которого находился 44-летний мужчина, и столкнулся с ним.

- В результате аварии травмы получил 38-летний пассажир автомобиля «BMW», которого доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - Сам водитель автомобиля «BMW» скрылся. Его личность и местонахождение устанавливаются.

Водитель бросил авто и убежалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU