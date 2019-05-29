2019-05-29T17:54:42+03:00
Звезды

В тамбовском вузе провели "Голосовую битву"

Участниками стали не только тамбовчане, но и гости из Воронежа и Липецка
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба ТГУ им. ДержавинаФото: пресс-служба ТГУ им. Державина
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В Тамбовском государственном университете имени Державина состоялся вокальный чемпионат "Voice Battle" ("Голосовая битва", - прим.). Организаторами стали факультет культуры и искусств ТГУ, региональное управление культуры и архивного дела, комитет культуры администрации города и администрация Тамбовской области. Участие в нем приняли студенты высших и средних профессиональных учебных заведений России. Конкурсанты четыре дня боролись за победу, представляя свою лучшую вокальную программу.

- Приглашенным членом жюри стал Эдвард Хачарян - певец, полуфиналист проекта "Голос" первого сезона, четырехкратный победитель международных конкурсов, обладатель специального приза и диплома министерства культуры России, победитель Всероссийского конкурса "Кристальный Голос - Москва", - сообщает пресс-служба вуза.

На сцену вышли команды Тамбовского колледжа искусств, ДК "Знамя труда", ТГУ имени Державина, ТГМПИ имени Рахманинова, Воронежской детской школы искусств №11 и Липецкой детской школы искусств №7.

Фото: пресс-служба ТГУ им. Державина

Фото: пресс-служба ТГУ им. Державина

По итогам конкурса первое место заняли студенты Державинского университета, второе - команда Тамбовского колледжа искусств, "бронзу" получила команда из Воронежа.

- "Voice Battle" - это масштабный проект, в котором можно показать себя как отдельному артисту, так и всей команде. Я ни разу не участвовала в чем-то подобном. Мы долго готовились, репетировали каждый день по несколько часов как сольные, так и ансамблевые номера с хореографией, - сказала студентка ТГУ Ирина Брагина.

Как отмечают организаторы, этот конкурс призван развить творческий потенциал студентов, укрепить профессиональные и культурные связи между участниками, а также повысить их художественный уровень и исполнительское мастерство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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