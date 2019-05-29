Начальник УМВД по Тамбовской области наградил лучших участковых

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-29T13:23:34+03:00

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Начальник УМВД по Тамбовской области Николай Скоков встретился с победителем и призерами регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Призерами стали - представители УМВД по Тамбову Вадим Клюев, МОМВД «Уваровский» Ахметалим Белоусов, отдела полиции № 1 УМВД по Тамбову Роман Жирков. А победитель областного конкурса участковых - майор полиции Вадим Клюев будет представлять наш регион на Всероссийском конкурсе участковых в Барнауле.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

- Николай Скоков вручил победителям дипломы, пожелал дальнейшего профессионального роста, - отметили в пресс-службе регионального УМВД. - Участковые больше всех связаны с населением, их проблемами, постоянно находятся на переднем плане, выполняя широкий спектр задач по охране правопорядка, предупреждению и раскрытию преступлений. По их профессиональной готовности, отзывчивости на человеческие трудности складывается мнение граждан об эффективности работы всей полиции.

Сегодня награду также получил один из самых опытных участковых области - подполковник полиции Александр Непрокин, который с 1994 года бессменно работает в Кирсановском районе. Полицейский дважды выезжал в служебные командировки на территорию Северного Кавказа в составе сводного отряда полиции. За последние четыре года им раскрыто более 25 преступлений и свыше 200 административных правонарушений. За долгую и успешную службу начальник УМВД Тамбовской области вручил отличившемуся полицейскому наручные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU