2019-05-29T10:51:44+03:00
Общество

Птицефабрика на Тамбовщине задолжала работникам более 1,5 млн рублей зарплаты

Трудовые права людей отстаивает прокуратура
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Первомайского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ОАО «Птицефабрика «Иловайская». Оказалось, что предприятие задолжало за 2019 год своим работникам более 1 миллиона 500 тысяч рублей.

При этом согласно ст. 136 ТК РФ зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

- В связи с выявленными нарушениями в отношении виновного должностного лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, в адрес генерального директора общества внесено представление, а в суд направлено 49 заявлений в интересах работников о выдаче судебного приказа, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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