2019-05-28T17:31:22+03:00
Общество

Для дежурства на тамбовских пляжах подготовили 41 матроса-спасателя

Новая смена добровольцев приступит к работе с началом купального сезона
Ксения АЛЕШИНА
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Добровольцы неплохо сдали экзамены и теперь могут работать спасателямиДобровольцы неплохо сдали экзамены и теперь могут работать спасателями
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Работники учебно-методического центра ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» подготовили новую смену добровольцев, которые будут обеспечивать безопасность тамбовчан на пляжах. Ряды новоиспеченных матросов-спасателей пополнил 41 человек. Все они сдавали экзамен на спасательной станции Тамбова после недельного курса теории и практики.

Сдача нормативов

Сдача нормативов

- После завершения подготовки слушатели группы сдают нормативы по подаче спасательного круга и «Конца Александрова», плаванию и нырянию в длину, а также буксировке терпящего бедствие на воде и поиску и извлечению манекена с грунта. В целом, практически все обучаемые показали неплохие результаты и получили зачеты. Теперь они могут трудоустроиться на городские пляжные зоны на период купального сезона для дежурства и спасения потерпевших при происшествиях воде, - сказал преподаватель учебно-методического центра ТОГКУ «Пожарно-спасательного центра» Сергей Висящев.

Новоиспеченные спасатели прошли недельный курс теории и практики

Новоиспеченные спасатели прошли недельный курс теории и практики

Напомним, что официально купальный сезон в Тамбовской области стартует 1 июня. В городе Тамбове этим летом можно будет искупаться на 11 пляжах.

Фото: пресс-служба ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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