Тамбовчан приглашают на "День добрых соседей"

СЕГОДНЯ 17:56 2019-05-28T17:56:28+03:00

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Ежегодно в конце мая в Тамбове проводят акцию "День добрых соседей". Во всех частях города в префектурах и советах территорий организовывают различные массовые мероприятия. В рамках этой акции также проходят встречи местных жителей с депутатами, представителями власти по актуальным вопросам.

Так, сегодня, 28 мая, праздник "Добрых соседей" провели в сквере по улице Пензенской. Мероприятие организовала префектура "Центральная". В Молодежном театре развлекательную программу подготовили советы территорий "Южный" и "Покровский".

А завтра, в среду, 29 мая, состоится турнир по мини-футболу среди дворовых команд префектур «Западная», «Летный городок» и «Полынковская». За победу будут сражаться разновозрастные игроки, каждую команду придут поддержать свои болельщики.

Совет территории "Московский" 30 мая в 16:00 соберет соседей в сквере "Школьный", а в подростковом клубе "Радуга" на улице Астраханской,181 состоятся "творческие посиделки". Совет территории "Белый бак" в этот же день в 17:00 приглашает местных жителей на праздник в сквер "Читательский".

- В День защиты детей, 1 июня, с 11:00 до 13:00 в сквере культурно-досугового центра "Мир" пройдет праздничный марафон, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Будут организованы мастер-классы по бисероплетению, вязанию и вышивке. Всех соседей префектуры "Летный городок" также приглашают поучаствовать в интерактивных программах. А общественная префектура "Магистральная" 2 июня приглашает всех соседей на площадку около дома по адресу улице Маркса,442. Там организуют чаепитие и концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU