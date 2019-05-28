В Тамбовской области многодетная мать пойдет под суд за жестокое обращение с детьми

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-28T11:18:57+03:00

Две девочки и мальчик плохо ели, жили в антисанитарных условиях и подолгу оставались без присмотра взрослых

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В Бондарском районе прокуратура установила, что 24-летняя местная жительница, которая имеет на иждивении троих детей: шестилетнюю и трехлетнюю дочерей, а также годовалого сына, умышленно жестоко обращалась с ними и не исполняла свои родительские обязанности по их воспитанию в период с декабря 2018 года по март 2019 год.

Так, нерадивая мать не обеспечивала детей полноценным питанием, о чем свидетельствует отсутствие в доме продуктов в необходимом ассортименте, количестве и качестве. Кроме того, оказалось, что дети отстают в физическом развитии.

Дома у женщины царила полная антисанитария: повсюду мусор и грязь. мусор, грязь. Поскольку горячей воды у нее не было, то мать редко купала детей и не покупала для них предметы личной гигиены.

Из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей дети нуждаются в консультациях и лечении врачей. Однако мать не водила их в медицинские учреждения и не покупала медикаменты. При этом женщина нигде не работает, а живет на детское пособие, которое пропивает. Также она неоднократно оставляла детей одних без присмотра взрослых.

Прокуратура также установила, что на протяжении трех дней мать употребляла спиртные напитки совместно со своими знакомыми в присутствии детей. Их режим дня не соблюдался, в жилом доме присутствовал запах угарного газа, поскольку жилые комнаты отапливались при помощи газовой плиты, подключенной к газовому баллону. К счастью, утечку газа удалось ликвидировать работникам газовой службы.

Получается, что в действиях женщины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенные с жестоким обращением с несовершеннолетним».

- Прокурором района материалы проверки по вышеуказанным фактам в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлены в органы внутренних дел, в отношении виновной возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ, по результатам расследования которого оно направлено для рассмотрения в суд, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU