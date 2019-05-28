Женщина и девочка получили травмы в ДТП на севере Тамбова
На машине скорой помощи пострадавших отвезли в больницу
Столкнулись два автомобиляФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 27 мая около четырех часов дня на улице Мичуринской в районе дома №136 города Тамбова. Водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс», 22-летний парень, при въезде на кольцо столкнулся с остановившейся впереди иномаркой «Киа Венга», которой управляла 46-летняя женщина.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель автомобиля «Киа Венга» и его пассажир, 15-летняя девочка получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU