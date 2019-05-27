На Тамбовщине под колеса авто попали два велосипедиста: пенсионер погиб, подросток остался жив

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-27T10:28:56+03:00

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Первое ДТП случилось 26 мая в половину восьмого утра на 13-м километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей по территории села Татаново. Автомобиль «LADA PRIORA», за рулем которого находился 31-летний водитель, при повороте налево сбил 70-летнего мужчину на велосипеде. Пенсионер погиб на месте происшествия.

Авария в ТатановоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В этот же день в 12:15 на улице Социалистической в районе дома № 42 города Тамбова 38-летний водитель автомобиля «VOLKSWAGEN PASSAT» сбил 14-летнего велосипедиста. Мальчик выехал на велосипеде на нерегулируемый пешеходный переход.

Иномарка сбила мальчика на нерегулируемом пешеходном переходеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии ребенок получил телесные повреждения и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Тамбовскую детскую областную больницу.

Ребенок попал в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU