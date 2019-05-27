Двое тамбовских чиновников попали под следствие

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-27T09:08:42+03:00

Они подозреваются в крупном мошенничестве

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В Тамбовской области под следствие попали двое чиновников. Как сообщает региональное УМВД России, уголовное дело возбуждено в отношении директора унитарного предприятия и руководителя фонда, учрежденного комитетом по управлению имуществом Тамбовской области.

- В отношении первого фигуранта избрана мера процессуального принуждения, второй арестован судом Ленинского района города Тамбова, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Чиновники подозреваются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU