Двое тамбовских чиновников попали под следствие
Они подозреваются в крупном мошенничестве
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В Тамбовской области под следствие попали двое чиновников. Как сообщает региональное УМВД России, уголовное дело возбуждено в отношении директора унитарного предприятия и руководителя фонда, учрежденного комитетом по управлению имуществом Тамбовской области.
- В отношении первого фигуранта избрана мера процессуального принуждения, второй арестован судом Ленинского района города Тамбова, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Чиновники подозреваются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU