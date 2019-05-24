Дорога в Тамбовской области за 60 млн рублей не продержалась и полугода

СЕГОДНЯ 16:02 2019-05-24T16:03:26+03:00

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Тамбовские активисты ОНФ провели дорожный рейд в село Сабуро-Покровское Никифоровского района и остались недовольны состоянием новой дороги, сданной в эксплуатацию в конце прошлого года. Тогда на ее ремонт было потрачено более 60 млн. рублей. Общественники обратились к подрядчику с просьбой устранить дефекты.

- Сроки сдачи дороги были затянуты на несколько месяцев, асфальт укладывался в минусовую температуру, что сказалось на качестве дорожного полотна. Как мы видим, на асфальтовом покрытии уже имеются трещины, карманы у остановок и тротуары разрушаются, отдельные участки пешеходных дорожек и вовсе остались без асфальта. По разрушенным тротуарам люди не ходят. В начале июня этого года подрядчик пообещал завершить устранение дорожных дефектов в рамках гарантийных обязательств, – рассказал член регионального штаба ОНФ Сергей Попов.

Село Сабуро-Покровское считается вторым по значимости и численности жителей населенным пунктом Никифоровского района. Здесь расположены крупное хлебоприемное предприятие, школа и детский сад. Отремонтированный участок, на который пожаловались активисты, имеет протяженность 4 км и соединяет подъездной путь от федеральной трассы Р-22 «Каспий» с дорогой населенного пункта.

Фото: региональное ОНФ

Пешеходные дорожки разрушаются

ИСТОЧНИК KP.RU